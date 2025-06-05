Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сенат готов дать Трампу больше инструментов против Путина, и это будут не пряники – Грэм

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловЧетверг, 5 июня 2025, 09:38
Сенат готов дать Трампу больше инструментов против Путина, и это будут не пряники – Грэм
Линдси Грэм, фото: Getty Images

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат готов в ближайшее время предоставить президенту США Дональду Трампу "больше инструментов" против правителя РФ Владимира Путина, "учитывая его поведение".

Источник: Грэм в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Грэма, он всегда считал Трампа "единственным человеком, - который может закончить войну между Россией и Украиной честно и справедливо".

Реклама:

В то же время он намекает на необходимость изменить подход к РФ.

Прямая речь: "Понятно, что, учитывая поведение Путина и его отказ быть благоразумным, Сенат скоро предоставит президенту Дональду Трампу еще больше инструментов в его арсенале, и это будет не пряник".

Детали: Он добавил, что ценит тот факт, что Трамп "вступил в позитивный контакт с Путиным, чтобы попытаться заставить его сесть за стол переговоров". "Я всегда поддерживал такой подход, но для установления мира нужны партнеры, готовые к этому", - отметил сенатор.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

СШАТрампПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Обновлено, фотоРФ атаковала дронами Прилуки на Черниговщине: 5 погибших, среди них ребенок
Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – СМИ
Зеленский: С каждым новым ударом РФ показывает средний палец всему миру
Путин провел телефонный разговор с Папой Римским
В МОУ объяснили, что ждет "ограниченно годных", которые не успели пройти ВВК до 5 июня
Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за госизмену: Youtube-канал конфискуют
Все новости...
США
Соглашение о недрах: Украина и США решают, как запустить фонд восстановления уже в этом году
Трамп перенаправляет на Ближний Восток части ракет, которые Украина использует против дронов РФ – СМИ
Трамп взялся за расследование автоподписи Байдена и якобы связанного с ней "заговора"
Последние новости
10:54
видеоСилы обороны поразили установки "Искандер" в Брянской области РФ
10:46
Россия выпустила по Украине более 100 дронов и "Искандер": ПВО обезвредила 74 БПЛА
10:25
Спрос на новые электромобили в Украине растет — за май 2025 года реализовано более 1200 авто
10:19
обновлено, фотоНочная дроновая атака на Прилуки: погибла семья начальника пожарной части
10:13
Действия Трампа заставляют крупных инвесторов бежать с рынка США
09:39
Россия сбросила четыре КАБа на центр Херсона: пострадали два человека
09:38
В Украине спрос на новые электромобили вырос почти вдвое: какие модели покупают
09:38
Сенат готов дать Трампу больше инструментов против Путина, и это будут не пряники – Грэм
09:23
Цены на нефть отреагировали на неожиданный рост запасов в США
09:09
Соглашение о недрах: Украина и США решают, как запустить фонд восстановления уже в этом году
Все новости...
Реклама:
Реклама: