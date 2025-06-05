Сенат готов дать Трампу больше инструментов против Путина, и это будут не пряники – Грэм
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат готов в ближайшее время предоставить президенту США Дональду Трампу "больше инструментов" против правителя РФ Владимира Путина, "учитывая его поведение".
Источник: Грэм в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Детали: По словам Грэма, он всегда считал Трампа "единственным человеком, - который может закончить войну между Россией и Украиной честно и справедливо".
В то же время он намекает на необходимость изменить подход к РФ.
Прямая речь: "Понятно, что, учитывая поведение Путина и его отказ быть благоразумным, Сенат скоро предоставит президенту Дональду Трампу еще больше инструментов в его арсенале, и это будет не пряник".
Детали: Он добавил, что ценит тот факт, что Трамп "вступил в позитивный контакт с Путиным, чтобы попытаться заставить его сесть за стол переговоров". "Я всегда поддерживал такой подход, но для установления мира нужны партнеры, готовые к этому", - отметил сенатор.
Что предшествовало:
- Сенаторы Ричард Блументаль (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) вместе с 80 соавторами подали законопроект, предусматривающий дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.
- Поддержка этих санкций есть и в Палате представителей.
- В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала понять, что именно Трамп будет принимать окончательное решение относительно потенциального усиления санкций против России.