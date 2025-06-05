Сенат готов дать Трампу больше инструментов против Путина, и это будут не пряники – Грэм

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат готов в ближайшее время предоставить президенту США Дональду Трампу "больше инструментов" против правителя РФ Владимира Путина, "учитывая его поведение".

Источник: Грэм в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Грэма, он всегда считал Трампа "единственным человеком, - который может закончить войну между Россией и Украиной честно и справедливо".

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В то же время он намекает на необходимость изменить подход к РФ.

Прямая речь: "Понятно, что, учитывая поведение Путина и его отказ быть благоразумным, Сенат скоро предоставит президенту Дональду Трампу еще больше инструментов в его арсенале, и это будет не пряник".

Детали: Он добавил, что ценит тот факт, что Трамп "вступил в позитивный контакт с Путиным, чтобы попытаться заставить его сесть за стол переговоров". "Я всегда поддерживал такой подход, но для установления мира нужны партнеры, готовые к этому", - отметил сенатор.

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