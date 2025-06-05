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Ночная дроновая атака на Прилуки: погибла семья начальника пожарной части

Станислав ПогориловЧетверг, 5 июня 2025, 10:19
Ночная дроновая атака на Прилуки: погибла семья начальника пожарной части
фото: Нацполиция Черниговщины

В Прилуках во время дроновой атаки беспилотник российских захватчиков попал в дом начальника местной пожарной части, погибли его жена, дочь, патрульная полицейская, и ее годовалый сын.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Детали: По словам Клименко спасатель в это время вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага.

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Обновлено. Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по Прилукам и на гибель людей. По его словам, спасательная операция продолжалась всю ночь.

Прямая речь Зеленского: "Один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо к своему дому: оказалось, что именно в его дом попал "шахед". К сожалению, погибли жена, дочь и его годовалый внук. И это уже 632-й ребенок за время полномасштабной войны".

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Президент отметил, что Россия постоянно пытается выторговать для себя время, чтобы продолжать убийства, когда не чувствует от мира достаточно сильного осуждения и давления, убивает снова.

Он также напомнил, что за ночь россияне запустили по Украине 103 дрона и одну баллистическую ракету против Украины. Целями были Донецкая, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Днепровская, Херсонская области.

Это очередной массированный удар террористов - российских террористов, которые каждую ночь убивают наших людей. Это еще одна причина ввести максимальные санкции и давить всем вместе", - сказал Зеленский.

Что предшествовало: Россияне в ночь на 5 июня массированно атаковали беспилотниками Прилуки Черниговской области. В результате удара погибли по меньшей мере пять человек, среди них - годовалый ребенок, еще восемь получили ранения.

Черниговская областьбеспилотникироссийско-украинская войнажертвы
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