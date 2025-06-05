NYT: Трамп раздражен из-за действий Путина и Зеленского, но относится к ним по-разному
Президент США Дональд Трамп выражает разочарование как в отношении Владимира Путина, так и Владимира Зеленского, однако относится к ним по-разному.
Источник: "The New York Times" со ссылкой на советников Трампа
Детали: По данным источников, Трамп неоднократно называл Зеленского "плохим парнем" и обвинял его в эскалации ситуации, которая, по его мнению, может привести к ядерному конфликту.
В то же время иногда он выражает понимание, отмечая, что Украина защищается от постоянных российских обстрелов.
В случае с Путиным Трамп демонстрирует большую сдержанность. Он неоднократно подчеркивал свое "очень хорошее" отношение к российскому лидеру и считал, что их личные отношения могут помочь завершить войну.
Впрочем, иногда Трамп "выражает разочарование" относительно действий Путина.
Что предшествовало:
- Трамп заявил, что в среду провел с Путиным "хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру".
- По словам президента США, Путин ему "очень решительно заявил, что будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы".
- Президент Владимир Зеленский 4 июня отреагировал на сообщение Дональда Трампа о телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Он отметил, что многие уже разговаривали с Россией на разных уровнях, но ни один из этих контактов не привел ни к остановке войны, ни к надежному миру. По словам Зеленского, Путин все еще чувствует безнаказанность и, несмотря на все ужасные удары по Украине, якобы готовит новые "ответы".