В Дарницком районе Киева прозвучал взрыв: пострадали два человека

Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Дарницком районе столицы, в результате которого пострадали два человека.

Источник: полиция Киева в соцсетях

Детали: По предварительной информации, в мусорном баке сдетонировал неизвестный предмет. В результате травмы получил местный житель, который в это время проходил мимо. Также пострадал охранник дома.

Реклама:

Отмечается, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и взрывотехники. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.