В Дарницком районе Киева прозвучал взрыв: пострадали два человека
Четверг, 5 июня 2025, 13:30
Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Дарницком районе столицы, в результате которого пострадали два человека.
Источник: полиция Киева в соцсетях
Детали: По предварительной информации, в мусорном баке сдетонировал неизвестный предмет. В результате травмы получил местный житель, который в это время проходил мимо. Также пострадал охранник дома.
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Отмечается, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и взрывотехники. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.