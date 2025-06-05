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В Кремле сказали, как и когда Москва ответит на атаки СБУ по аэродромам

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 июня 2025, 13:58
В Кремле сказали, как и когда Москва ответит на атаки СБУ по аэродромам
Дмитрий Песков. фото ТАСС

В Кремле заявили, что Россия ответит на атаки Украины по ее стратегическим аэродромам тогда и так, как посчитают нужным российские военные.

Источник: пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков, которого цитирует "Радио Свобода"

Детали: Песков подтвердил, что Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом накануне сказал, что Москва ответит на атаку.

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При этом пресс-секретарь Путина заявил, что Россия хотела бы на международном уровне услышать "жесткое осуждение" этих ударов.

В то же время в Кремле заявили, что переговоры с Украиной россияне будут продолжать.

Песков также сказал, что Путин и Трамп не обсуждали проведение личной встречи во время разговора 4 июня. По его словам, "существует общее понимание того, что такая встреча необходима, но ее нужно должным образом подготовить".

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Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп заявил о телефонном разговоре с Путиным, в ходе которого хозяин Кремля "очень решительно заявил, что будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

Портал Axios со ссылкой на источники написал, что Трамп непублично выражал восторг от спецоперации СБУ "Паутина", в ходе которой были поражены самолеты стратегической авиации РФ.

Предыстория:

  • Спецоперация Службы безопасности Украины под кодовым названием "Паутина" – одна из самых масштабных и сложных диверсионных операций против военной авиации России – была проведена 1 июня 2025 года.
  • По данным СБУ, в результате операции были поражены 41 российский военный самолет, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
  • НАТО считает очень успешной спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены десятки единиц российской авиации. Тем временем в Белом доме заявили, что своими действиями Украина "повысила уровень риска".
  • Американское посольство в Украине 4 июня опубликовало предупреждение о росте риска массированного российского обстрела Украины.

войнаРосcия
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