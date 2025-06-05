В Кремле сказали, как и когда Москва ответит на атаки СБУ по аэродромам

В Кремле заявили, что Россия ответит на атаки Украины по ее стратегическим аэродромам тогда и так, как посчитают нужным российские военные.

Источник: пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков, которого цитирует "Радио Свобода"

Детали: Песков подтвердил, что Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом накануне сказал, что Москва ответит на атаку.

Реклама:

При этом пресс-секретарь Путина заявил, что Россия хотела бы на международном уровне услышать "жесткое осуждение" этих ударов.

В то же время в Кремле заявили, что переговоры с Украиной россияне будут продолжать.

Песков также сказал, что Путин и Трамп не обсуждали проведение личной встречи во время разговора 4 июня. По его словам, "существует общее понимание того, что такая встреча необходима, но ее нужно должным образом подготовить".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп заявил о телефонном разговоре с Путиным, в ходе которого хозяин Кремля "очень решительно заявил, что будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

Портал Axios со ссылкой на источники написал, что Трамп непублично выражал восторг от спецоперации СБУ "Паутина", в ходе которой были поражены самолеты стратегической авиации РФ.

Предыстория: