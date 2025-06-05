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В ближайшие дни в Украине будет жара до +33°, местами дожди и грозы

Анастасия ПроцЧетверг, 5 июня 2025, 14:25
В ближайшие дни в Украине будет жара до +33°, местами дожди и грозы
Иллюстративное фото: Getty Images

В пятницу и субботу, 6-7 июня, в Украине будет преобладать жаркая погода до +33°, местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы, особенно в северных и западных регионах.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Сообщается, что в пятницу, 6 июня, на севере Украины, а также в западных и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории будет преимущественно сухо.

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Ветер - юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 15-20°, на востоке и юго-востоке - 12-17°. Днем воздух прогреется до 26-31°, в Карпатах - 20-25°.

В Киеве также возможны кратковременные дожди и грозы. Температура ночью - 18-20°, днем до +30°. 

7 июня на большинстве территории страны сохранится сухая погода. Лишь днем в западных и северных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура ночью - 15-20°, днем - 28-33°, в Карпатах - до 25°.

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В столице ночью будет без осадков, а днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура в столице будет колебаться от 18-20° ночью до 29-31° днем.

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