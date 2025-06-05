Кислица ответил Путину насчет "политической культуры": Московские бандиты прикрываются вуалью девицы

Первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица отреагировал на заявление главы РФ Владимира Путина об "отсутствии у киевской власти политической культуры", отметив, что московские чиновники, руководящие убийцами, прикрывают свою надменность девичьей вуалью.

Источник: Кислица в соцсети Х

Прямая речь: "Трудно сказать, о чем он (Путин) говорит. Не думаю, что речь идет о жалобах Мединского, которого я попросил не повышать на меня голос в прошлый раз в Стамбуле, напомнив ему, что я не работаю ни на российскую власть, ни на него. И он моложе меня, хотя я об этом не упоминал.

Реклама:

И все же я напомнил ему, что надеюсь, что мы находимся на серьезной встрече, а не на очередном заседании Совета безопасности а-ля Василий Небензя.

В общем, уже давно не удивляет, что даже если они не буквально по локоть в крови после убийства тысяч украинцев собственноручно, бандитские московские чиновники, которые, как минимум, руководили убийцами, прикрывают свое высокомерие вуалью девицы".

Что предшествовало: 4 июня лидер государства-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что "киевские власти не обладают элементарной политической культурой, позволяя себе напрямую оскорблять тех, с кем они пытаются договориться".

РЕКЛАМА:

На совещании с правительством РФ Путин сравнил украинскую власть с террористами и поставил под сомнение встречу с Владимиром Зеленским.