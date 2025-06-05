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Кислица ответил Путину насчет "политической культуры": Московские бандиты прикрываются вуалью девицы

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 июня 2025, 14:53
Кислица ответил Путину насчет политической культуры: Московские бандиты прикрываются вуалью девицы
Иллюстративный плакат лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Андрея Ермоленко

Первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица отреагировал на заявление главы РФ Владимира Путина об "отсутствии у киевской власти политической культуры", отметив, что московские чиновники, руководящие убийцами, прикрывают свою надменность девичьей вуалью.

Источник: Кислица в соцсети Х

Прямая речь: "Трудно сказать, о чем он (Путин) говорит. Не думаю, что речь идет о жалобах Мединского, которого я попросил не повышать на меня голос в прошлый раз в Стамбуле, напомнив ему, что я не работаю ни на российскую власть, ни на него. И он моложе меня, хотя я об этом не упоминал.

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И все же я напомнил ему, что надеюсь, что мы находимся на серьезной встрече, а не на очередном заседании Совета безопасности а-ля Василий Небензя.

В общем, уже давно не удивляет, что даже если они не буквально по локоть в крови после убийства тысяч украинцев собственноручно, бандитские московские чиновники, которые, как минимум, руководили убийцами, прикрывают свое высокомерие вуалью девицы".

 

Что предшествовало: 4 июня лидер государства-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что "киевские власти не обладают элементарной политической культурой, позволяя себе напрямую оскорблять тех, с кем они пытаются договориться".

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На совещании с правительством РФ Путин сравнил украинскую власть с террористами и поставил под сомнение встречу с Владимиром Зеленским.

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