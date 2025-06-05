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"Не способствует примирению": МИД критикует Польшу за праздник в память о жертвах Волынской трагедии

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоЧетверг, 5 июня 2025, 16:17
Не способствует примирению: МИД критикует Польшу за праздник в память о жертвах Волынской трагедии
МИД Украины. фото Shutterstock

Министерство иностранных дел Украины считает, что решение Польши ввести день памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики" противоречит духу добрососедских отношений между странами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление украинского внешнеполитического ведомства

Детали: 5 июня МИД выступил с критикой решения сейма Польши об установлении 11 июля днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики".

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"Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны, в частности в формате Совместной украинско-польской группы по вопросам исторического диалога, которая действует при участии министерств культуры и институтов национальной памяти двух стран", - говорится в заявлении МИД.

Украинское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Украина "последовательно выступает за научное, беспристрастное изучение сложных страниц общей истории".

Поэтому в МИД убеждены: путь к настоящему примирению лежит через диалог, взаимное уважение и совместную работу историков, а не через политические односторонние оценки.

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МИД Украины призвал Польшу "воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях и подорвать достижения, полученные конструктивным диалогом и сотрудничеством между Украиной и Польшей".

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что не следует искать полякам врагов среди украинцев, а украинцам - среди поляков, ведь враг общий - Россия.

Предыстория:

  • В ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах и из-за ненадлежащего расследования этих преступлений Украина ввела так называемые моратории на проведение поисковых работ и эксгумаций останков поляков, которые были убиты в 1943-45 годах бойцами УПА.
  • Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польская власть, возглавляемая Дональдом Туском, давила на Киев с требованием отменить мораторий.
  • В Варшаве даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.
  • В конце апреля в Тернопольской области, на территории ныне несуществующего села Пужники, начали эксгумировать останки поляков, погибших в 1945 году.
  • Руководитель польско-украинской рабочей группы по историческому диалогу Павел Коваль назвал это прорывом в отношениях между обеими странами.

ПольшаМИДистория
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