"Не способствует примирению": МИД критикует Польшу за праздник в память о жертвах Волынской трагедии

Министерство иностранных дел Украины считает, что решение Польши ввести день памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики" противоречит духу добрососедских отношений между странами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление украинского внешнеполитического ведомства

Детали: 5 июня МИД выступил с критикой решения сейма Польши об установлении 11 июля днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики".

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"Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны, в частности в формате Совместной украинско-польской группы по вопросам исторического диалога, которая действует при участии министерств культуры и институтов национальной памяти двух стран", - говорится в заявлении МИД.

Украинское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Украина "последовательно выступает за научное, беспристрастное изучение сложных страниц общей истории".

Поэтому в МИД убеждены: путь к настоящему примирению лежит через диалог, взаимное уважение и совместную работу историков, а не через политические односторонние оценки.

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МИД Украины призвал Польшу "воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях и подорвать достижения, полученные конструктивным диалогом и сотрудничеством между Украиной и Польшей".

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что не следует искать полякам врагов среди украинцев, а украинцам - среди поляков, ведь враг общий - Россия.

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