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В ЕС прогнозируют, что из-за изменения климата в разы возрастет количество конфликтов в мире

Кристина Бондарева, Александр ШумилинЧетверг, 5 июня 2025, 16:19
В ЕС прогнозируют, что из-за изменения климата в разы возрастет количество конфликтов в мире
Фото: Kavring/Depositphotos

Климатический кризис может в четыре раза увеличить вероятность вооруженных конфликтов из-за ограниченных ресурсов.

Источник: еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда"

Детали: Хукстра высказал свои комментарии накануне своего выступления на форуме Европейского политического центра по экономической безопасности.

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"Климатические изменения имеют абсолютно четкие прямые и косвенные последствия для геополитики, безопасности и стабильности", – подчеркнул Хукстра.

По его словам, в течение последнего года с ним неоднократно контактировали представители высшего военного руководства, чтобы обсудить влияние повышения уровня моря, засух, наводнений и лесных пожаров на вооруженные силы, а также риски миграции и нехватки ресурсов как источников конфликтов.

"Борьба за ресурсы всегда была частью войн. Но из-за драматических последствий климатических изменений этот фактор возрастет в четыре раза", – подчеркнул он.

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Заявление прозвучало на фоне попыток администрации Дональда Трампа снизить приоритетность климатических вопросов в стратегии НАТО. Между тем Хукстра сталкивается с давлением о необходимости объединить страны ЕС вокруг достижения климатических целей, включая амбициозную цель – сделать Европу первым климатически нейтральным континентом к 2050 году.

Несмотря на то, что вызовы безопасности и экономические вызовы, особенно на восточном фланге ЕС из-за агрессивной политики России, вытеснили климат из топ-приоритетов ЕС, Хукстра отмечает: безопасность и климатическая политика должны идти рядом, ведь глобальное потепление непосредственно влияет на военную деятельность.

Уже сейчас армии в нескольких странах ЕС привлекают к борьбе с лесными пожарами, а Министерство обороны США заявляет о росте количества операций, связанных с климатическими чрезвычайными ситуациями.

Напомним, ранее Хукстра заявил, что мир вступает в эпоху "геополитической зимы" на фоне укрепления ультраправых сил в Европе и возвращения к власти в США Дональда Трампа.

Читайте также о том, как изменится энергетическая политика США при Трампе и как это повлияет на Украину.

ЕСклимат
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