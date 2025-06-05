СМИ: Трамп поговорил с лидером Китая о тарифах

Президент США Дональд Трамп провел долгожданный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином – что в Белом доме еще не подтвердили официально.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: О телефонном разговоре Трампа с Си Цзиньпином CNN узнали от "информированного источника". Также об этом заявили контролируемые государством китайские медиа. В то же время в Белом доме пока не сообщали о разговоре.

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Разговор, если состоялся, стал первым после длительного отсутствия контактов между Пекином и Вашингтоном на высшем уровне. Перед этим Трамп и Си Цзиньпин говорили 17 января, за несколько дней перед инаугурацией Трампа.

По данным СМИ, китайские чиновники, готовившие разговор с Трампом, долгое время откладывали его – из-за опасений, как во время него будет вести себя известный непредсказуемостью президент США. В то же время Трамп очень хотел разговора.

Источники, которые сообщили эти детали, утверждают, что в Пекине приняли к сведению печально известный спор в Овальном кабинете между Трампом и Владимиром Зеленским, а затем унизительный прием президента ЮАР Сирила Рамафосы, и пытались предотвратить что-то подобное даже в частном разговоре лидеров.

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В прошлую пятницу Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о взаимном смягчении тарифов, заключенного в начале мая во время двусторонних торговых переговоров.

Согласно той договоренности, США должны были временно снизить тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на американский импорт со 125% до 10%. Стороны также договорились создать "механизм для продолжения обсуждений по экономическим и торговым отношениям".