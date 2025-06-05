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РФ запустила разведывательный самолет над Балтийским морем: Германия поднимала истребители

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 5 июня 2025, 19:07

Два истребителя Eurofighter немецких Вооруженных сил в четверг поднялись в воздух из-за российского разведывательного самолета над Балтийским морем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: Российский самолет типа Ил-20 находился в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, но не подавал опознавательных сигналов и не выходил на связь, заявили в Бундесвере.

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На эти действия НАТО отреагировало, подняв в воздух истребители военно-воздушных сил с авиабазы Росток-Лааге.

Это стало шестым боевым вылетом немецких ВВС с начала 2025 года.

Ситуация в районе Балтийского моря остается напряженной после попыток нелегальной разведки и вероятных актов саботажа.

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Только за одну неделю мая истребители, выполняющие миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, четыре раза поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.

Тогда же сообщалось, что польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

ГерманияРосcияистребители
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