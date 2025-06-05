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Трамп не ответил, будет ли усиливать давление на Россию

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 5 июня 2025, 19:15
Трамп не ответил, будет ли усиливать давление на Россию
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможном усилении давления на Россию для приближения мира в Украине.

Источник: это произошло во время общения Трампа с журналистами в Белом доме во время визита канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщает "Европейская правда".

Детали: Один из журналистов спросил американского президента, готов ли он усилить давление на Россию.

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"Помните, это я положил конец "Северному потоку-2", который должен был пролегать до Германии... Никто другой этого не сделал. А потом пришел Байден и сразу же одобрил его", – ответил Трамп.

Далее он, обращаясь к Мерцу, напомнил, что в США "очень много нефти и газа", и выразил надежду, что "мы включим это в наше торговое соглашение".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что воздерживается от введения санкций против России, если считает, что это может „испортить" заключение "соглашения".

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Ранее в четверг президент Владимир Зеленский, реагируя на очередной обстрел Россией Херсона, намекнул, что США способны заставить россиян "перестать разрушать и убивать".

Трампроссийско-украинская войнасанкцииРосcия
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