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После "Паутины": Трамп сказал, что понимает Путина, потому что тот "получил сильный удар"

Олег Павлюк, Александр ШумилинЧетверг, 5 июня 2025, 19:47

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что полномасштабного вторжения России в Украину не произошло бы, если бы он победил на выборах 2020 года, комментируя последние действия Владимира Путина.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, как Трамп оценивает действия хозяина Кремля после телефонного разговора, который состоялся накануне, тот сказал, что Путин "получил удар".

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"Он сам наносил удары, поэтому я это понимаю. Но он получил сильный удар. И я не думаю, что он играет в игры", – добавил он.

По мнению президента США, Путин хочет захватить всю Украину, и этого "никогда бы не случилось, если бы я был президентом" в 2020 году.

Напомним, по данным СМИ США, американский президент Дональд Трамп якобы в восторге от украинской операции "Паутина", но обеспокоен тем, что Россия может сделать в ответ.

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В НАТО считают очень успешной спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены десятки единиц российской авиации.

ТрампПутинвойна
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