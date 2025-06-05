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Трамп говорит, что не ознакомлен с законопроектом о "разгромных" санкциях против России

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 5 июня 2025, 20:29
Трамп говорит, что не ознакомлен с законопроектом о разгромных санкциях против России
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп признался, что не смотрел законопроект о масштабных санкциях против России, который поддерживают почти все американские сенаторы.

Источник: об этом он сказал во время общения Трампа с журналистами в Белом доме во время визита канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщает "Европейская правда"

Детали: Трамп признался в ответ на вопрос журналиста, что "не смотрел" санкционный законопроект, выдвинутый республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем.

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"Но они (сенаторы. – Ред.) будут руководствоваться моими указаниями. Так должно быть", – добавил он.

Президент США отметил, что "очень быстро" изучит законопроект, если будет необходимо.

"Но он вполне может быть неплохим. Я должен посмотреть. Они (сенаторы. – Ред.) ждут, пока я решу, что делать. И я решу. Возможно, очень скоро", – указал Трамп.

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Американские сенаторы регулярно обнародуют угрозы ударить по РФ санкциями, которые назвали "разгромными", но до реализации дело не дошло.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что воздерживается от введения санкций против России, если считает, что это может „испортить" заключение "соглашения".

Трампсанкции
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