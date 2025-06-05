На фронте за сутки произошло 189 столкновений - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 189 боевых столкновений, больше всего –на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 5 июня

Дословно: "С начала этих суток произошло 189 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли один ракетный и 33 авиационных ударов, применив одну ракету и 44 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1266 дронов-камикадзе и осуществили 4511 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении враг трижды пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска и в направлении Довгенького, получил отпор.

На Купянском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районе населенных пунктов Западное, Петропавловка, Загрызово и в направлении Голубовки. Украинские защитники отбили четыре вражеские атаки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 20 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Липовое, Торское и в сторону Григорьевки.

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На Северском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили пять штурмов захватчиков в районах Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 18 раз атаковали позиции Сил обороны. Свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка и в направлении населенных пунктов Александро-Калиново, Яблоновка, Русин Яр.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Котлино, Новосергиевка, Новоалександровка, Ореховое, Новоукраинка, Андреевка и в сторону Покровска и Алексеевки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 46 вражеских атак, до сих пор продолжаются пять боестолкновений.

На Новопавловском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Ривнополь, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении Алексеевки, Комара.

На Гуляйпольском направлении враг восемь раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки захватчики совершили четыре напрасные атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении враг три раза без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении украинские защитники отбили 14 вражеских атак.