Маск: SpaceX немедленно выводит из эксплуатации космический аппарат Dragon
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX "немедленно" выводит из эксплуатации космический аппарат Dragon. Это стало ответом на заявление президента США Дональда Трампа о намерении отменить государственные субсидии для компаний Маска.
Источник: Маск в соцсети Х
Прямая речь Маска: "В свете угроз президента Трампа отменить все государственные контракты, связанные со мной, SpaceX немедленно начинает снятие с эксплуатации всех кораблей Dragon".
Детали: Маск объявил о выводе из эксплуатации одного из самых известных достижений SpaceX в ответ на заявление президента Трампа, который несколькими часами ранее публично пообещал прекратить "государственные субсидии и контракты для Илона", подчеркнув, что такой шаг позволит сэкономить США "миллиарды и миллиарды долларов".
"Я не против того, что Илон выступил против меня, но он должен был сделать это еще несколько месяцев назад", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Dragon является многоразовым космическим аппаратом, который используется для доставки грузов, а также людей на Международную космическую станцию (МКС). С 2012 года он является основой коммерческой космической программы NASA. Его новая версия – Crew Dragon позволила США сократить зависимость от российских ракет и обеспечить собственные пилотируемые полеты в рамках программы NASA.
Вывод Dragon из эксплуатации может привести к сокращению миссий на МКС, задержкам в выполнении контрактов с NASA и к ослаблению позиций США в космосе.
Предыстория:
- Обострение между Маском и Трампом произошло на фоне обвинений со стороны Маска в том, что имя Дональда Трампа якобы фигурирует в засекреченных материалах, связанных с делом Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в педофилии и организации проституции.
- Публичный спор между президентом США и американским миллиардером разгорелся ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.
- Перед этим стало непублично известно, что Трамп недоволен критикой своего бюджетного законопроекта со стороны Маска.