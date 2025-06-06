Маск: SpaceX немедленно выводит из эксплуатации космический аппарат Dragon

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX "немедленно" выводит из эксплуатации космический аппарат Dragon. Это стало ответом на заявление президента США Дональда Трампа о намерении отменить государственные субсидии для компаний Маска.

Источник: Маск в соцсети Х

Прямая речь Маска: "В свете угроз президента Трампа отменить все государственные контракты, связанные со мной, SpaceX немедленно начинает снятие с эксплуатации всех кораблей Dragon".

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Детали: Маск объявил о выводе из эксплуатации одного из самых известных достижений SpaceX в ответ на заявление президента Трампа, который несколькими часами ранее публично пообещал прекратить "государственные субсидии и контракты для Илона", подчеркнув, что такой шаг позволит сэкономить США "миллиарды и миллиарды долларов".

"Я не против того, что Илон выступил против меня, но он должен был сделать это еще несколько месяцев назад", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Dragon является многоразовым космическим аппаратом, который используется для доставки грузов, а также людей на Международную космическую станцию (МКС). С 2012 года он является основой коммерческой космической программы NASA. Его новая версия – Crew Dragon позволила США сократить зависимость от российских ракет и обеспечить собственные пилотируемые полеты в рамках программы NASA.

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Вывод Dragon из эксплуатации может привести к сокращению миссий на МКС, задержкам в выполнении контрактов с NASA и к ослаблению позиций США в космосе.

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