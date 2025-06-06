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Маск: SpaceX немедленно выводит из эксплуатации космический аппарат Dragon

Иван ДьяконовПятница, 6 июня 2025, 00:42
Маск: SpaceX немедленно выводит из эксплуатации космический аппарат Dragon
Илон Маск. Фото: Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX "немедленно" выводит из эксплуатации космический аппарат Dragon. Это стало ответом на заявление президента США Дональда Трампа о намерении отменить государственные субсидии для компаний Маска.

Источник: Маск в соцсети Х

Прямая речь Маска: "В свете угроз президента Трампа отменить все государственные контракты, связанные со мной, SpaceX немедленно начинает снятие с эксплуатации всех кораблей Dragon".

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Детали: Маск объявил о выводе из эксплуатации одного из самых известных достижений SpaceX в ответ на заявление президента Трампа, который несколькими часами ранее публично пообещал прекратить "государственные субсидии и контракты для Илона", подчеркнув, что такой шаг позволит сэкономить США "миллиарды и миллиарды долларов".

"Я не против того, что Илон выступил против меня, но он должен был сделать это еще несколько месяцев назад", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Dragon является многоразовым космическим аппаратом, который используется для доставки грузов, а также людей на Международную космическую станцию (МКС). С 2012 года он является основой коммерческой космической программы NASA. Его новая версия – Crew Dragon позволила США сократить зависимость от российских ракет и обеспечить собственные пилотируемые полеты в рамках программы NASA.

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Вывод Dragon из эксплуатации может привести к сокращению миссий на МКС, задержкам в выполнении контрактов с NASA и к ослаблению позиций США в космосе.

Предыстория:

  • Обострение между Маском и Трампом произошло на фоне обвинений со стороны Маска в том, что имя Дональда Трампа якобы фигурирует в засекреченных материалах, связанных с делом Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в педофилии и организации проституции.
  • Публичный спор между президентом США и американским миллиардером разгорелся ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.
  • Перед этим стало непублично известно, что Трамп недоволен критикой своего бюджетного законопроекта со стороны Маска.

космосСШАМаскТрамп
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