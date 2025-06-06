По всей Украине объявлена тревога из-за ракетно-дроновой атаки россиян: работает ПВО

В ночь на 6 июня во всех областях Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дроновой атаки российских войск. Работает противовоздушная оборона.

Работает противовоздушная оборона.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко, карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ

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Прямая речь: "Российские ударные дроны приближаются к Киеву с нескольких направлений. Также возможна угроза применения врагом ракетного вооружения. В воздушном пространстве области и движением в сторону столицы фиксируется ряд целей. Будет работать ПВО, может быть громко".

Карта: alerts.in.ua

Обновлено: Воздушные силы сообщили о ракетах в Одесской, Николаевской, Черкасской и Киевской областях.