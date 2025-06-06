Генштаб: ВСУ за сутки обезвредили 1 160 россиян и уничтожили 44 вражеские артсистемы
Пятница, 6 июня 2025, 07:42
За минувшие сутки Силы обороны убили и ранили 1 160 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 993 910 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 06.06.25 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 993 910 (+1 160) человек,
- танков - 10889 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 22 685 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 28 794 (+44) ед,
- средств ПВО - 1 180 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 39 193 (+174),
- автомобильной техники и автоцистерн - 50 913 (+101) ед.