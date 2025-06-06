Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ночная атака россиян: в Тернополе есть пострадавшие, горожан просят не открывать окна из-за загрязнения

Алена МазуренкоПятница, 6 июня 2025, 08:24
Ночная атака россиян: в Тернополе есть пострадавшие, горожан просят не открывать окна из-за загрязнения

В Тернополе в результате российской атаки ракетами и беспилотниками повреждена промышленная инфраструктура, пострадали 10 человек, в том числе 5 работников ГСЧС.

Источник: глава Тернопольской ОГА Вячеслав Негода

Прямая речь: "Продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БПЛА типа "Шахед" в городе Тернополе.

Реклама:

По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий.

К сожалению, пострадали 5 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь".

Обновлено: Позже Негода сообщил, что пострадали 10 человек, в том числе 5 работников ГСЧС. Шестеро - госпитализированы.

РЕКЛАМА:

Детали: Голова ОГА добавил, что информация будет обновляться.

К ликвидации пожаров привлечено 111 спасателей и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

Он также сообщил, что в городе осуществили замеры атмосферного воздуха на границе зоны влияния загрязнения жилой застройки в результате пожара.

По состоянию на 08:00 установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания некоторых вредных веществ.

Специалисты рекомендуют тернополянам, особенно детям, воздержаться от пребывания на улице. Просят не открывать окна.

Напомним: 

  • В ночь на 6 июня российские войска нанесли удар по Тернополю. В результате атаки пострадали промышленные и инфраструктурные объекты, часть города осталась без электроэнергии, водоснабжение осуществляется с перебоями.

Тернопольракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Часть киевлян осталась без света в результате ночной атаки
В Киеве из-за ночной атаки повреждены пути метро между станциями "Дарница" – "Левобережная"
ОбновленоПоследствия комбинированного российского удара по Киеву: повреждена инфраструктура, 4 погибших, 20 раненых
Трамп возмущен ударами Украины по России: в Белом доме обсуждают прекращение поддержки Киева – СМИ
ОбновленоПо всей Украине объявляли тревогу из-за ракетно-дроновой атаки россиян: работала ПВО
На фронте за сутки произошло 189 столкновений - Генштаб
Все новости...
Тернополь
Российская атака по Тернополю: поражены инфраструктурные объекты, часть города без света и воды
В Тернополе в результате ракетного удара повреждено промышленное предприятие – ОВА
В Тернополе няня-студентка оскорбляла двухлетнюю девочку: полиция выясняет обстоятельства инцидента
Последние новости
10:04
футболТри дебютанта, ни одного ветерана, одно возвращение после большой паузы. С кем Ребров поехал в Канаду
10:01
Чехия поддерживает санкции против России на фоне недавних действий Словакии
09:49
Администрация Трампа ввела санкции против четырех судей МУС
09:37
В Украине вырос спрос на подержанные авто из-за рубежа: 10 самых популярных моделей мая
09:35
Россияне атаковали Покровский и еще два направления фронта более 120 раз – Генштаб
09:24
В мае 2025 года импорт подержанных авто в Украину вырос на 14%, названы лидеры
09:21
Германия и США обязаны оказывать большее давление на Россию – Мерц после встречи с Трампом
09:10
Часть киевлян осталась без света в результате ночной атаки
08:48
фотоВо время ночного удара по Киеву погибли 3 спасателя
08:28
У Трампа заявили, что операция по уничтожению стратегической авиации РФ может стать толчком к миру
Все новости...
Реклама:
Реклама: