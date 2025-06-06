Ночная атака россиян: в Тернополе есть пострадавшие, горожан просят не открывать окна из-за загрязнения

В Тернополе в результате российской атаки ракетами и беспилотниками повреждена промышленная инфраструктура, пострадали 10 человек, в том числе 5 работников ГСЧС.

Источник: глава Тернопольской ОГА Вячеслав Негода

Прямая речь: "Продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БПЛА типа "Шахед" в городе Тернополе.

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По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий.

К сожалению, пострадали 5 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь".

Обновлено: Позже Негода сообщил, что пострадали 10 человек, в том числе 5 работников ГСЧС. Шестеро - госпитализированы.

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Детали: Голова ОГА добавил, что информация будет обновляться.

К ликвидации пожаров привлечено 111 спасателей и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

Он также сообщил, что в городе осуществили замеры атмосферного воздуха на границе зоны влияния загрязнения жилой застройки в результате пожара.

По состоянию на 08:00 установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания некоторых вредных веществ.

Специалисты рекомендуют тернополянам, особенно детям, воздержаться от пребывания на улице. Просят не открывать окна.

Напомним: