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У Трампа заявили, что операция по уничтожению стратегической авиации РФ может стать толчком к миру

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПятница, 6 июня 2025, 08:28
У Трампа заявили, что операция по уничтожению стратегической авиации РФ может стать толчком к миру
Кит Келлог. Фото: Getty Images

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог назвал спецоперацию СБУ "Паутина" по уничтожению стратегической авиации РФ примером эффективного и смелого лидерства.

Источник: Келлог в соцсети X, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Это событие может стать толчком к миру, но обе стороны должны оставаться преданными миссии президента Трампа - остановить кровопролитие и положить конец войне".

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Детали: Келлог отметил, что "смелое лидерство и дерзкие действия могут изменить характер поля боя", ссылаясь как на свой военный опыт, так и на исторические примеры.

По его словам, такое лидерство продемонстрировали Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны и министр обороны Рустем Умеров.

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