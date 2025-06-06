У Трампа заявили, что операция по уничтожению стратегической авиации РФ может стать толчком к миру
Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог назвал спецоперацию СБУ "Паутина" по уничтожению стратегической авиации РФ примером эффективного и смелого лидерства.
Источник: Келлог в соцсети X, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "Это событие может стать толчком к миру, но обе стороны должны оставаться преданными миссии президента Трампа - остановить кровопролитие и положить конец войне".
Детали: Келлог отметил, что "смелое лидерство и дерзкие действия могут изменить характер поля боя", ссылаясь как на свой военный опыт, так и на исторические примеры.
По его словам, такое лидерство продемонстрировали Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны и министр обороны Рустем Умеров.
Предыстория:
- 4 июня Трамп провел с Владимиром Путиным "хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру". По словам президента США, Путин ему "очень решительно заявил, что будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы".
- По данным СМИ США, Трамп якобы в восторге от украинской операции "Паутина", но обеспокоен тем, что Россия может сделать в ответ.
- А в НАТО считают очень успешной спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены десятки единиц российской авиации.