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Германия и США обязаны оказывать большее давление на Россию – Мерц после встречи с Трампом

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 6 июня 2025, 09:21
Германия и США обязаны оказывать большее давление на Россию – Мерц после встречи с Трампом
Иллюстративное фото: Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с президентом США Дональдом Трампом отметил общую обязанность Берлина и Вашингтона по усилению давления на Россию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: После разговора с Трампом Мерц сказал, что он также напомнил главе Белого дома, что "Америка всегда была ответственна в глобальном масштабе за оказание давления на тех, кто собирается воевать".

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Канцлер также отметил, что две страны "теперь вместе обязаны оказывать большее давление" на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине.

В этом контексте Мерц вспомнил День Д, историческое событие Второй мировой войны, когда американские, британские и канадские союзные войска высадились на пляже Нормандии в оккупированной нацистами Франции.

Этот день ознаменовал первый шаг в освобождении Европы союзниками и разгром нацистской Германии.

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"Завтра 6 июня (пятница), так называемый День Д, когда американцы вошли в Европу, чтобы остановить войну в 1944 году. Это может быть похожая историческая ситуация, но не с военными действиями, а с давлением на Россию с целью прекращения этой войны", – отметил он.

На вопрос, считает ли он, что его напоминание об исторической роли США что-то изменит, Мерц ответил, что он "настроен оптимистично".

"Но я не настолько оптимистичен, чтобы предсказывать, что теперь сразу что-то изменится на территории Украины", – добавил он.

В ходе встречи с Мерцом в Овальном кабинете Трамп, монологи которого заняли большую часть публичной встречи, сравнил российско-украинскую войну с "дракой детей в парке" и сказал, что "понимает Путина" после украинской операции "Паутина".

А Мерц в свою очередь избежал прямых споров с американским президентом, но мягко подчеркнул, что Германия на стороне Украины.

МерцСШАГерманияТрамп
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