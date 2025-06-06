Россияне атаковали Покровский и еще два направления фронта более 120 раз – Генштаб

В течение минувших суток на 11 направлениях фронта и Курском плацдарме произошло 204 боевых столкновения, 122 раза россияне атаковали Покровское, Лиманское и Новопавловское направления.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло девять боестолкновений в районах Старицы, Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и в направлении Долгенького.

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На Купянском направлении за сутки зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Петропавловка, Загрызово и в направлении Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Липовое, Торское и в сторону Григорьевки.

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло три боестолкновения вблизи Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отбиты нашими защитниками.

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За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло девять боестолкновений вблизи Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка и в направлении Александро-Калиново, Яблоновки, Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 76 атак агрессора в районах населенных Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Шевченко Первое, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Котлино, Новосергиевка, Новоалександровка, Ореховое, Новоукраинка, Андреевка и в сторону Покровска и Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 26 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Ровнополь, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении Алексеевки, Комара.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг восемь раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки и вблизи Новозлатополя.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 16 атак противника. Также захватчик совершил 197 артиллерийских обстрелов, из них пять - из реактивных систем залпового огня; нанес 10 авиационных ударов, во время которых сбросил 22 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.