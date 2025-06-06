В результате комбинированного обстрела Луцка пострадали 15 человек – прокуратура
Пятница, 6 июня 2025, 11:39
В результате вражеского обстрела Луцка 6 июня пострадали 15 человек.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: Ночью 6 июня оккупационные войска РФ осуществили комбинированный обстрел ракетами и БПЛА города Луцк Волынской области.
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По данным следствия, в результате вражеского удара пострадали 15 человек. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, образовательные учреждения, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры.
Последствия обстрела ликвидируют спасатели и коммунальные службы.