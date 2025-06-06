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В результате комбинированного обстрела Луцка пострадали 15 человек – прокуратура

Валентина РоманенкоПятница, 6 июня 2025, 11:39
В результате комбинированного обстрела Луцка пострадали 15 человек – прокуратура
фото прокуратуры

В результате вражеского обстрела Луцка 6 июня пострадали 15 человек.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Ночью 6 июня оккупационные войска РФ осуществили комбинированный обстрел ракетами и БПЛА города Луцк Волынской области.

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По данным следствия, в результате вражеского удара пострадали 15 человек. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, образовательные учреждения, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры.

 

Последствия обстрела ликвидируют спасатели и коммунальные службы.

Луцкракетный ударвойна
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