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В Украине стало больше тех, кто готов терпеть войну – опрос

Станислав ПогориловПятница, 6 июня 2025, 11:53
В Украине стало больше тех, кто готов терпеть войну – опрос
фото: getty Images

60% украинцев утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо, еще 6% готовы терпеть войну год, свидетельствуют данные социологического опроса.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 15 мая - 3 июня

Детали: Социологи отмечают, что в марте показатель тех, кто готов терпеть войну, сколько нужно, снизился до 54%, в то же время между мартом и маем-началом июня он вырос до 60%. Еще 6% готовы терпеть 1 год, то есть относительно долгий период.

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При этом говорят о том, что готовы терпеть более короткий период (несколько месяцев или полгода) - 20% (в марте было 24%). Остальные 14% не смогли определиться со своим ответом.  

 

Отмечается, что во всех регионах по сравнению с началом 2024 года стало меньше тех, кто ответил, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо". В то же время во всех регионах по сравнению с мартом 2025 года показатель вырос.

 

Также, говорят социологи, независимо от возраста, более половины во всех возрастных категориях готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо.

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Справочно: Опрос КМИС проводился 15 мая-3 июня 2025 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).

Во всех подконтрольных правительству регионах было опрошено 1011 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

опросроссийско-украинская война
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