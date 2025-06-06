Глава ГСЧС Франковщины под видом учений организовал вырубку заповедника на 7 млн грн – правоохранители

Бывшего руководителя ГСЧС в Ивано-Франковской области уличили в схеме незаконной вырубки леса в заповеднике на 7,3 миллиона гривен.

Источники: Государственное бюро расследований, Офис Генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, в августе 2023 года чиновник под видом проведения учений по тушению лесных пожаров привлёк более 100 подчинённых к незаконной вырубке зелёных насаждений".

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Детали: Работы проводились на территории зоологического заказника "Чёрный лес" площадью 112,1 гектара, расположенного возле села Новая Гута.

По данным источника УП в правоохранительных органах, имя подозреваемого – Владимир Чернецкий.

В результате действий должностного лица государству нанесён ущерб на сумму 7 миллионов 300 тысяч гривен.

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Бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365 и ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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