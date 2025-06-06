Глава ГСЧС Франковщины под видом учений организовал вырубку заповедника на 7 млн грн – правоохранители
Бывшего руководителя ГСЧС в Ивано-Франковской области уличили в схеме незаконной вырубки леса в заповеднике на 7,3 миллиона гривен.
Источники: Государственное бюро расследований, Офис Генерального прокурора
Дословно: "По данным следствия, в августе 2023 года чиновник под видом проведения учений по тушению лесных пожаров привлёк более 100 подчинённых к незаконной вырубке зелёных насаждений".
Детали: Работы проводились на территории зоологического заказника "Чёрный лес" площадью 112,1 гектара, расположенного возле села Новая Гута.
По данным источника УП в правоохранительных органах, имя подозреваемого – Владимир Чернецкий.
В результате действий должностного лица государству нанесён ущерб на сумму 7 миллионов 300 тысяч гривен.
Бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365 и ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины.
Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Предыстория:
- В мае сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении одному из руководителей ТЦК в Ивано-Франковской области, который вносил ложные данные в автоматизированную систему учёта для фиктивного повышения показателей мобилизации.