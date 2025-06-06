ЕС предоставляет 30 млн евро на восстановление водоснабжения Кривого Рога после подрыва Каховской ГЭС

Европейский Союз предоставит 30 миллионов евро на восстановление системы водоснабжения в Кривом Роге, которая получила повреждения после подрыва россиянами Каховской ГЭС в 2023 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине

Детали: Проект, который будет реализовывать Международная организация по миграции (МОМ), символично объявлен во вторую годовщину подрыва Россией Каховской дамбы.

Реклама:

"Атаки России серьезно повредили водную инфраструктуру Украины, оставив целые города под угрозой. Благодаря этому проекту ЕС помогает восстановить жизненно важные услуги и уменьшить уязвимость общин, таких как Кривой Рог", – заявил Жослен Корне, руководитель отдела по вопросам восстановления, энергетики, инфраструктуры и окружающей среды представительства ЕС в Украине.

До катастрофы Кривой Рог получал воду из Каховского водохранилища. После его потери город зависит от деградированных и недостаточных альтернативных источников.

Как отмечается в заявлении, новый проект, профинансированный ЕС и реализованный МОМ, призван улучшить качество воды, уменьшить энергопотребление и потери воды в городских трубопроводах.

РЕКЛАМА:

В партнерстве с КП "Кривбассводоканал" и местными властями МОМ обновит насосные станции, заменит трубопроводы и повысит эффективность водоочистных сооружений. В течение следующих двух лет проект охватит до 700 тысяч жителей Кривого Рога, включая примерно 80 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Каховская дамба, оккупированная Россией в начале полномасштабного вторжения, была разрушена утром 6 июня 2023 года. Это привело к десяткам погибших и масштабным разрушениям: было затоплено 620 квадратных километров территории в четырех областях – Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской.

Оценка последствий катастрофы 2023 года, подготовленная ООН и правительством Украины при участии Всемирного банка и ЕС, оценила ущерб в 14 млрд долларов США.

После того как Россия взорвала Каховскую ГЭС, ЕС применил Механизм гражданской защиты для оказания помощи Украине. Первые взносы сделали Германия, Австрия и Литва.

Германия предложила 5 тысяч фильтров для воды и 56 генераторов, Австрия – 20 цистерн для воды и 10 буровых насосов. Кроме того, Литва и Германия также предложили палатки, кровати и одеяла.