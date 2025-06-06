Столичные власти показали, как ремонтируют поврежденное обстрелами метро
В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий ночного обстрела, местные власти показали, как и ремонтируют поврежденные пути и сети метро.
Источник: КГГА
Детали: К работам задействовано около 70 специалистов различных служб КП "Киевский метрополитен".
Также к работе привлечены 4 районных дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) коммунальной корпорации "Киевавтодор". На местах повреждений в Киеве работают 26 специалистов и 14 единиц спецтехники. В частности, погрузчики и самосвалы, убирающие обломки, поврежденные элементы дорожного покрытия и благоустройства.
Дословно: "Коммунальные службы оперативно реагируют на последствия вражеских атак, чтобы как можно быстрее восстановить безопасный проезд и проход по дорогам столицы".
Что предшествовало: В результате массированной ночной атаки РФ 6 июня в Киеве на красной ветке были повреждены пути метро и кабели между станциями "Дарница" - "Левобережная".
Ориентировочный срок восстановления - сутки.
Между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организовали дублирующий автобусный маршрут № 1М.