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Столичные власти показали, как ремонтируют поврежденное обстрелами метро

Валентина РоманенкоПятница, 6 июня 2025, 12:54
Столичные власти показали, как ремонтируют поврежденное обстрелами метро
фото КГГА

В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий ночного обстрела, местные власти показали, как и ремонтируют поврежденные пути и сети метро.

Источник: КГГА

Детали: К работам задействовано около 70 специалистов различных служб КП "Киевский метрополитен".

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фото кгга
 
фото кгга
 
фото кгга

Также к работе привлечены 4 районных дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) коммунальной корпорации "Киевавтодор". На местах повреждений в Киеве работают 26 специалистов и 14 единиц спецтехники. В частности, погрузчики и самосвалы, убирающие обломки, поврежденные элементы дорожного покрытия и благоустройства.

Дословно: "Коммунальные службы оперативно реагируют на последствия вражеских атак, чтобы как можно быстрее восстановить безопасный проезд и проход по дорогам столицы".

Что предшествовало: В результате массированной ночной атаки РФ 6 июня в Киеве на красной ветке были повреждены пути метро и кабели между станциями "Дарница" - "Левобережная".

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Ориентировочный срок восстановления - сутки.

Между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организовали дублирующий автобусный маршрут № 1М.

Киевракетный ударметро
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