5 лет вместе: УП отметила юбилей Клуба фотосессией для читателей от Александра Чекменева

К пятой годовщине основания Клуба УП редакция устроила символическую фотосессию с шестью его участниками - людьми, которые воплощают ценности "Украинской правды".

Автором серии стал классик украинской фотографии Александр Чекменев - один из самых известных современных документалистов, который сейчас работает в редакции.

В проекте приняли участие члены Клуба, которые много лет поддерживают независимую журналистику, помогая редакции донатами.

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Среди них:

Александра Матвийчук - правозащитница, руководительница Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года и премии "УП 100: Сила женщин" 2025-го.

Александра Ляшенко - преподаватель Луганского национального университета им. Шевченко, доктор экономических наук, основательница проекта "Мышление безопасности".

Оксана Лебедева - основательница благотворительной организации Gen.Ukrainian, которая занимается психологической реабилитацией детей, травмированных войной.

Антон Дробович - историк, военный, бывший глава Украинского института национальной памяти, а ныне - руководитель Центра прав человека и мемориализации войны при KSE.

Маси Найем - адвокат, правозащитник, ветеран, основатель юридической компании "Миллер" и ОО "Принцип", защищающей права военных.

Ирина Данилевская - соучредитель и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week с 1997 года.

Все участники позировали в футболках с иллюстрацией Дон Кихота, созданной китайским художником, диссидентом и другом Украины - Ай Вэйвэем.

Такую же футболку может получить каждый, кто оформит годовую подписку на Клуб УП от 2500 гривен.