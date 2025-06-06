Украинцев ждут жаркие выходные: местами до +37°, кратковременные дожди

Кратковременные дожди и грозы пройдут на значительной территории Украины в субботу, днем 28-33°, на юго-востоке до 35

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: Кратковременные дожди и грозы ожидаются в северных, днем и в западных, Винницкой, Харьковской и Луганской областях в субботу 7 июня, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°, в юго-восточной части местами сильная жара 35°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 21-26°.



В Киеве 7 июня местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.



В воскресенье ночью на северо-западе страны, днем в западных, местами в Житомирской, Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 17-22°, днем 28-33°, на юге и востоке страны местами сильная жара 35-37°.



В Киеве 8 июня – без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 30-32°.

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