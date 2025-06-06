Польша передумала покупать американские вертолеты Black Hawk

Агентство по закупке вооружений для польской армии отменило процедуру закупки 32 вертолетов S-70i Black Hawk с завода PZL Mielec, принадлежащего американской компании Lockheed Martin.

Источник: "Европейская правда", Onet

Детали: Польша уже десять лет пытается приобрести для армии новые многоцелевые вертолеты. В 2015 году в последний момент правительство "Права и справедливости" отказалось от сделки о закупке 50 французских вертолетов Caracal.

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Через десять лет подобный маневр перед закупкой 32 американских вертолетов Black Hawk совершило правительство Дональда Туска.

"Произошло существенное изменение обстоятельств, в результате которого проведение процедуры или выполнения заказа не отвечает интересам общества, чего нельзя было предвидеть раньше", – сказал представитель Агентства по закупке вооружений, подполковник Гжегож Полак.

Он добавил, что Агентство вооружения проводит процедуры закупки на основе Центральных материальных планов, разработанных высшими военными органами. В Вооруженных силах Польши программой развития Вооруженных сил, а следовательно, и определением приоритетов в закупке оборудования, занимается Генеральный штаб.

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Как добавил Полак, Агентство "должно выполнять задачи, которые на данный момент являются самыми приоритетными для Вооруженных сил". "На данный момент выполнение этой конкретной задачи отложено. Мы ждем решения – если оно будет принято, Агентство по вооружению приступит к действиям", – заверил он.

Вертолеты S-70i – это экспортная версия известных многоцелевых Black Hawk, производимых на заводе PZL Mielec, который принадлежит концерну Lockheed Martin.

В планах был следующий заказ 32 Black Hawk, которые должны были попасть в авиацию сухопутных войск. Именно этот заказ сейчас отменен.

Польские военные еще ждут 96 боевых вертолетов Apache AH-64D, заказанных в прошлом году. Их поставка запланирована на 2028-2032 годы. Они заменят вертолеты Mi-24, используемые сейчас.

После смены американской администрации в Белом доме среди некоторых союзников по НАТО возникло опасение, что на США больше нельзя полагаться в военном плане. В частности, Канада сообщила, что активно ищет потенциальные альтернативы американскому истребителю-невидимке F-35.

В то же время премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не считает покупку американского оружия риском для безопасности.