Мерц уверяет, что услышал от Трампа четкое "нет" относительно намерений США выйти из НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что полностью уверен в обязательствах Соединенных Штатов Америки перед Североатлантическим альянсом при президентстве Дональда Трампа.

Источник: Мерц, которого цитирует Politico, "Европейская правда"

Детали: Немецкий канцлер выступил с таким заявлением 6 июня, на следующий день после своего визита в Вашингтон, где состоялась его встреча с Трампом в Белом доме.

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"У меня нет никаких сомнений, что американское правительство предано НАТО", - сказал Мерц во время сессии вопросов и ответов на мероприятии Ассоциации семейных предпринимателей в Берлине.

Рассказывая о частном разговоре с президентом США, Мерц отметил: "Вопрос был таким: намерен ли он (Трамп) покинуть НАТО - я пересказываю примерно - и ответ был абсолютно четким: "Нет". Никаких дальнейших комментариев не было, даже во время обеда впоследствии".

Канцлер подчеркнул важность этого разговора за закрытыми дверями.

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"Конечно, мы подробно обсудили три большие темы, которые сейчас нас больше всего беспокоят: войну в Украине, торговую политику и будущее НАТО", - сказал он, добавив, что Европа теперь должна делать больше для выполнения своих обязательств.

Также по итогам встречи с Трампом Мерц заявил об общей обязанности Германии и США относительно более сильного давления на Россию.

В целом Мерц положительно оценил свой первый визит к президенту США Дональду Трампу.