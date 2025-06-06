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Россияне поливают огнем Донецкую область: убили одного и ранили 8 мирных жителей

Валентина РоманенкоПятница, 6 июня 2025, 16:53
Россияне поливают огнем Донецкую область: убили одного и ранили 8 мирных жителей
иллюстративное фото прокурора Донецкой облпрокуратуры

В пятницу российские оккупационные войска продолжили обстреливать населенные пункты Донецкой области: 1 человек погиб и еще восемь получили ранения.

Источник: спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Украинской правде"

Детали: Так в 06:30 оккупанты атаковали село Комар Волновахского района. Предварительно, враг использовал РСЗО "Смерч". Получил тяжелые травмы 48-летний мужчина. 

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Уже в 07:10 под прицел войск РФ попал поселок Новый Донбасс. Множественные осколочные ранения получил мужчина 54 лет. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, отмечает Медведева.

Почти через час враг нанес артиллерийский обстрел по Мирнограду. В зоне поражения оказался частный сектор, где погиб 59-летний мужчина.

В 9:00 армия государства-агрессора сбросила авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК на Константиновку. По месту жительства получила минно-взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга 61-летняя горожанка. По данным прокуратуры, в городе повреждены 5 частных домов.

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Кроме того, в 11:10, войска РФ снова атаковали Мирноград. Получили ранения местная жительница и гражданин 41 и 43 лет. Через 50 минут оккупанты повторили обстрел. Вблизи местного рынка получили телесные повреждения две женщины и мужчина в возрасте 45, 48 и 65 лет. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Им оказана медицинская помощь, добавила спикер.

Донецкая областьвойнавоенные преступления
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