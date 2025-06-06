СМИ: Трамп подумывает продать свою Tesla после ссоры с Маском

Американский президент Дональд Трамп может продать или отдать свой электрокар Tesla, который приобрел, чтобы поддержать Илона Маска, и которым щеголял перед журналистами в Белом доме.

Источник: CNN и The Wall Street Journal, которые цитируют чиновника Белого дома на условиях анонимности, "Европейская правда"

Детали: В марте Трамп купил Tesla, чтобы поддержать Маска на фоне волны критики его работы в американской администрации и нападений на офисы производителя электрокаров.

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Автомобиль с тех пор стоит на территории Белого дома. Сам Трамп не пользовался им, но "одалживал" его работникам своей администрации.

По словам представителя Белого дома, теперь Трамп хочет продать или, возможно, подарить кому-то свою Tesla. Собеседник журналистов не уточнил, на каком этапе находится это решение.

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