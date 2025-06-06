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Украина уведомила Еврокомиссию об окончании подготовки для присоединения к зоне роуминга ЕС

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникПятница, 6 июня 2025, 18:11
Украина уведомила Еврокомиссию об окончании подготовки для присоединения к зоне роуминга ЕС
Фото - getty images

Европейская комиссия в пятницу получила окончательное официальное уведомление от Украины о завершении всех необходимых законодательных процедур для присоединения к зоне Roam like at home – то есть зоне роуминга ЕС.

Источник: об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда"

Детали: Ожидается, что вскоре подобное сообщение пришлет и Молдова. Обе страны присоединятся к зоне безроумингового пространства одновременно.

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По словам Джозвяка, Украина и Молдова станут частью зоны роуминга ЕС с 1 января 2026 года.

Зона роуминга охватывает все 27 стран Европейского Союза, а также Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. Впервые в истории ее расширят на страны-кандидаты на вступление в ЕС.

"Я понимаю, что словом "исторический" сегодня часто злоупотребляют, но именно таким и является этот шаг", – отметил Джозвяк.

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Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам электронных коммуникаций" (регистр. № 12150).

Далее Европейская комиссия должна инициировать решение о взаимном предоставлении режима внутреннего рынка для роуминга между ЕС и Украиной, что фактически будет означать полноценное присоединение к политике "Роуминг как дома" – Roam Like At Home.

С присоединением Украины к этой политике украинцы смогут пользоваться услугами роуминга по цене домашнего тарифа, путешествуя по странам ЕС. При этом стоимость тарифов или условия не будут отличаться в зависимости от страны пребывания в ЕС.

Сейчас миллионы украинцев в ЕС общаются с родными в Украине без переплат благодаря договоренности операторов в связи с полномасштабным вторжением России и выездом значительного количества украинцев в страны Европы.

Этот режим действует на временной основе с начала активной фазы войны и последний раз был продлен в июле 2024 года на один год.

ЕСроуминг
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