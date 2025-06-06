Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В День журналиста россияне ранили двух пресофицеров ГСЧС в Киеве

Валентина РоманенкоПятница, 6 июня 2025, 18:32
В День журналиста россияне ранили двух пресофицеров ГСЧС в Киеве
фотоаппарат спикера столичных спасателей Павла Петрова на месте удара РФ. фото ГСЧС

В результате массированного комбинированного российского удара по Киеву 6 июня ранения получили пресс-офицеры столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Павел Петров и Инна Жельчик.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "В День журналиста, во время ликвидации последствий очередной атаки, ранены двое работников пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве: Павла Петрова, руководитель коммуникационного подразделения, и его сотрудница Инну Жельчик.

Реклама:

Павел, несмотря на собственное ранение, спас коллегу".

Детали: Министр отметил, что пресс-офицерам оказывается медицинская помощь.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

ГСЧСракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Движение по красной линии метро Киева возобновили
Россия распространила фейк о начале обмена и спекулирует на чувствительной теме - Коордштаб
фотоСМИ: Трамп подумывает продать свою Tesla после ссоры с Маском
Обновлено, фотоВ Луцке достали тело погибшего из-под завалов многоэтажки
Бывших топ-чиновников "Запорожьеоблэнерго" объявили в международный розыск
Польша передумала покупать американские вертолеты Black Hawk
Все новости...
ГСЧС
Глава ГСЧС Франковщины под видом учений организовал вырубку заповедника на 7 млн грн – правоохранители
Россияне обстреляли пожарную часть и ударили по эвакуации: пострадали 12 спасателей
Звонок из-за границы: украинские спасатели помогли спасти мужчину в польских горах
Последние новости
20:44
фото, видеоВ Луцке количество пострадавших от российской атаки возросло до 30 человек
20:20
"Київстар" купив валютні ОВДП на понад 5,2 мільярда: навіщо це компанії
20:16
фотоВ Чернигове деблокировали тело из-под завалов предприятия, которое атаковала РФ
19:59
Одним решением США поставили под угрозу пластмассовую индустрию Китая
19:58
Львовская "Галичанка" обыграла ужгородские "Карпаты" и завоевала Кубок Украины по гандболу
19:53
Финляндия после массированных ударов по Украине призвала РФ к прекращению огня
19:41
Каковы неочевидные последствия операции "Паутина" – подкаст
19:23
Движение по красной линии метро Киева возобновили
19:22
Лидер ультраправых в Австрии возмутился вероятному визиту Зеленского
19:15
В США суд временно заблокировал запрет Трампа на въезд иностранных студентов Гарварда в страну
Все новости...
Реклама:
Реклама: