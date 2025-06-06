В День журналиста россияне ранили двух пресофицеров ГСЧС в Киеве
Пятница, 6 июня 2025, 18:32
В результате массированного комбинированного российского удара по Киеву 6 июня ранения получили пресс-офицеры столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Павел Петров и Инна Жельчик.
Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram
Прямая речь: "В День журналиста, во время ликвидации последствий очередной атаки, ранены двое работников пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве: Павла Петрова, руководитель коммуникационного подразделения, и его сотрудница Инну Жельчик.
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Павел, несмотря на собственное ранение, спас коллегу".
Детали: Министр отметил, что пресс-офицерам оказывается медицинская помощь.
Предыстория:
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- В ночь на 6 июня российские войска осуществили комбинированную атаку БпЛА и ракетами по столице. В результате вражеских ударов погибли 3 сотрудника ГСЧС. Пострадали 23 человека, среди которых 14 спасателей.