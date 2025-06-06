РФ более 30 раз атаковала Днепропетровскую область, пострадал мужчина

Более 30 атак совершила российская армия на Днепропетровщину в течение дня 6 июня, пострадал 50-летний мужчина.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Агрессор терроризировал три района области.

Реклама:

По Никопольскому целился из артиллерии, направлял дроны. Было громко в Никополе, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадах.

Пострадал 50-летний мужчина. Он получил медицинскую помощь, будет находиться под амбулаторным наблюдением".

Детали: В результате атак изуродованы несколько предприятий, инфраструктура, рынок. Повреждена многоэтажка, там возник пожар. Также разбиты два частных дома, микроавтобус и две легковушки.

РЕКЛАМА:

По Новогригорьевской громаде Синельниковского района враг применил FPV-дрон. Там загорелась сухая трава. Пожар ликвидировали.