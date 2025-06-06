В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку на автомобиль и тракториста

Российские войска атаковали с беспилотника гражданский автомобиль вблизи населенного пункта Зимник Херсонской области, в результате чего пострадала 61-летняя женщина. Также они атаковали с беспилотника тракториста. Он в состоянии средней тяжести.

Источник: сообщение Херсонской ОГА

Дословно: "Около 17:00 российская оккупационная армия атаковала с беспилотника автомобиль вблизи Зимівника. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадала 61-летняя женщина. У нее — взрывная травма, контузия и ссадины на лице".

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Детали: Пострадавшей оказали необходимую помощь, лечение она будет проходить амбулаторно.

Также в ОГА сообщили, что оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на 20-летнего тракториста, который работал в поле возле Урожайного, в результате чего мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения ноги. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

В херсонскую больницу 6 июня также обратилась 53-летняя херсонка, которая пострадала в результате подрыва на мине. Ее автомобиль наехал на мину типа "лепесток" в Днепровском районе. Пострадавшая получила минно-взрывную травму, контузию и потерю слуха.

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