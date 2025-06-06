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Лидер ультраправых в Австрии возмутился вероятному визиту Зеленского

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 6 июня 2025, 19:22
Лидер ультраправых в Австрии возмутился вероятному визиту Зеленского
Герберт Кикль, фото: Getty Images

СМИ анонсировали на 16 июня визит президента Украины Владимира Зеленского в Австрию, это еще до официального подтверждения вызвало возмущение в ультраправой Австрийской партии свободы.

Источник: издания HeuteKronen Zeitung і Der Standard со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: По информации СМИ, запланированы встречи Зеленского с представителями австрийской власти – канцлером Кристианом Штокер и федеральным президентом Александром Ван дер Белленом.

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Другие детали визита остаются неизвестными; в правительстве Австрии отказались от комментариев.

Несмотря на отсутствие официального подтверждения визита, лидер ультраправых Австрии Герберт Кикль уже успел публично возмутиться этим "внешнеполитическим промахом", который, по его мнению, "делает Австрию потенциальной мишенью в случае эскалации".

"Этот визит является еще одним звеном в цепи нарушений нейтралитета и недостоверной политики нейтралитета последних лет. Австрия как нейтральное государство должна быть миротворцем и посредником, а не стороной войны", – считает он.

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Отметим, что это станет первым визитом Зеленского в Австрию с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Украинский президент в марте 2023 года выступал в австрийском парламенте по видеосвязи.

Напомним, в марте Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с новым канцлером Австрии Кристианом Штокер.

АвстрияЗеленский
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