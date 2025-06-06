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В Чернигове деблокировали тело из-под завалов предприятия, которое атаковала РФ

Татьяна ОлейникПятница, 6 июня 2025, 20:16
В Чернигове деблокировали тело из-под завалов предприятия, которое атаковала РФ
Фото - ГСЧС черниговщины

Спасатели деблокировали из-под завалов тело на территории промышленного предприятия, которое ночью 6 июня атаковала российская армия.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "Спасатели деблокировали из-под завалов тело на территории промышленного предприятия. Поисково-спасательные работы продолжаются".

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Что предшествовало:

Ночью 6 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Чернигову. Применили дроны-камикадзе "Герань-2", баллистическую ракету "Искандер-М" и крылатую ракету. В результате обстрела пострадали четыре человека, повреждена жилая инфраструктура, сообщалось, что под завалами могут быть люди

Черниговракетный удар
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