В Луцке количество пострадавших от российской атаки возросло до 30
Пятница, 6 июня 2025, 20:44
До 30 возросло количество пострадавших от российского удара по многоэтажке ночью 6 июня.
Источник: главное управление ГСЧС Украины в Волынской области
Дословно: "В Луцке спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1998 г.р. из-под завалов разрушенной 9-этажки. Количество пострадавших возросло до 30 человек".
Реклама:
Детали: Поисково-спасательные работы продолжаются.
Что предшествовало:
РЕКЛАМА:
- Днем сообщали об одном погибшем от вражеского удара, молодом парне, которого спасатели нашли под завалами многоэтажного дома.
- В ночь на 6 июня российские войска нанесли массированный удар по территории Украины, в том числе по Луцку, с применением ракет и беспилотников. По состоянию на утро сообщалось о частичном разрушении жилого дома в Луцке и пятерых пострадавших.