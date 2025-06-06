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В Луцке количество пострадавших от российской атаки возросло до 30

Татьяна ОлейникПятница, 6 июня 2025, 20:44
В Луцке количество пострадавших от российской атаки возросло до 30
фото - дснс волыни

До 30 возросло количество пострадавших от российского удара по многоэтажке ночью 6 июня.

Источник: главное управление ГСЧС Украины в Волынской области

Дословно: "В Луцке спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1998 г.р. из-под завалов разрушенной 9-этажки. Количество пострадавших возросло до 30 человек".

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Детали: Поисково-спасательные работы продолжаются.

 
 

Что предшествовало:

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  • Днем сообщали об одном погибшем от вражеского удара, молодом парне, которого спасатели нашли под завалами многоэтажного дома.
  • В ночь на 6 июня российские войска нанесли массированный удар по территории Украины, в том числе по Луцку, с применением ракет и беспилотников. По состоянию на утро сообщалось о частичном разрушении жилого дома в Луцке и пятерых пострадавших.

Луцкракетный удар
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