Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

WSJ: У Трампа пытаются ослабить законопроект Грэма с "жесткими" санкциями против России

Олег Павлюк, Александр ШумилинПятница, 6 июня 2025, 20:46
WSJ: У Трампа пытаются ослабить законопроект Грэма с жесткими санкциями против России
Линдси Грем. Фото REUTERS

Администрация Дональда Трампа призвала сенатора-республиканца Линдси Грэма смягчить санкционные меры против России в законопроекте, который имеет подавляющую поддержку в Сенате.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal

Детали: По информации WSJ, в течение последних недель представители Белого дома тайно связывались с офисом Грэма, призывая его смягчить законопроект с санкциями против России.

Реклама:

Среди прочего, как поделились анонимные помощники сенатора, у Трампа предлагали добавить в проект положения, которые позволили бы президенту США самостоятельно решать, кого или что подвергать санкциям.

Также Белый дом предлагал заменить все формулировки со словом "должен" на "может", тем самым отменив обязательный характер предусмотренных санкций, узнал The Wall Street Journal.

В окружении Грэма выразили возмущение тем, что устранение обязательного характера санкций сделает законопроект беззубым, и подчеркнули, что Трамп и так имеет возможность вводить санкции по своему усмотрению.

РЕКЛАМА:

Напомним, сенаторы Ричард Блументаль (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) вместе с 80 соавторами подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Поддержка этих санкций есть и в Палате представителей.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала понять, что именно Трамп примет окончательное решение о потенциальном усилении санкций против России.

российско-украинская войнаСШАсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
У Зеленского рассчитывают на его встречу с Трампом на полях саммита G7
WSJ: У Трампа пытаются ослабить законопроект Грэма с "жесткими" санкциями против России
фото, видеоВ Луцке количество пострадавших от российской атаки возросло до 30
Движение по красной линии метро Киева возобновили
Россия распространила фейк о начале обмена и спекулирует на чувствительной теме - Коордштаб
фотоСМИ: Трамп подумывает продать свою Tesla после ссоры с Маском
Все новости...
российско-украинская война
Финляндия после массированных ударов по Украине призвала РФ к прекращению огня
В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку на автомобиль и тракториста
РФ более 30 раз атаковала Днепропетровскую область, пострадал мужчина
Последние новости
22:45
Трамп анонсировал встречу представителей США и Китая для обсуждения торговых противоречий
22:20
фотоНа Херсонщине армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на авто скорой: пострадали медики
22:04
Винницкий о реформах и проблемах в высшем образовании. Интервью
21:59
Украинка Музычук выиграла престижный шахматный турнир Norway Chess
21:53
ДополненоСМИ: В Одесской области от взрыва автомобиля погиб работник ТЦК
21:44
В Нидерландах установили дедлайн для выезда иностранцев, прибывших из Украины после вторжения РФ
21:40
Intel будет выпускать только те продукты, которые можно будет продать на 50% дороже себестоимости
21:28
опросРейтинг Макрона немного вырос, но все равно остается на низком уровне
21:26
РФ в течение часа атаковала Харьков различными видами вооружения
21:14
Пошлины Трампа бьют по импорту – цена вырастет более чем на 100 миллиардов
Все новости...
Реклама:
Реклама: