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В Нидерландах установили дедлайн для выезда иностранцев, прибывших из Украины после вторжения РФ

Олег Павлюк, Александр ШумилинПятница, 6 июня 2025, 21:44

Нидерландские власти установили крайний срок выезда из страны для граждан третьих стран, прибывших туда из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Службы иммиграции и натурализации Нидерландов (IND)

Детали: Как пояснили в IND, с 4 сентября 2025 года граждане третьих стран, прибывшие из Украины, больше не будут иметь права на временную защиту в Нидерландах и будут иметь четыре недели на то, чтобы покинуть страну.

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По данным службы, это решение касается около 1000 человек. На следующей неделе они получат письмо с соответствующей информацией.

По данным службы, это решение касается около 1000 человек. На следующей неделе они получат письмо с соответствующей информацией.

"Исключение составляют те, кто имеет вид на жительство или проходит процедуру предоставления убежища, или подал заявку на получение разрешения на постоянное проживание до 4 сентября", – говорится в сообщении.

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В апреле в Нидерландах постановили, что власти могут прекратить предоставлять убежище прибывшим из Украины гражданам третьих стран, которые бежали от полномасштабного вторжения РФ – например, студентам или трудовым мигрантам.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Нидерланды прибыли более 100 тысяч украинских беженцев. Власти ранее признавали, что мест для их расселения не хватает.

Нидерландымиграция
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