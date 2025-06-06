СМИ: В Одесской области от взрыва автомобиля погиб работник ТЦК

В Березовском районе Одесской области взорвался автомобиль, по данным СМИ, речь идет о работнике ТЦК и СП.

Источник: главное управление Нацполиции Одесской области, "Суспільне" и "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: В полиции Одесской области сообщили, что в Березовском районе взорвался автомобиль. Известно о гибели одного человека.

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Источники "Суспільного" в правоохранительных органах подтвердили гибель сотрудника Березовского районного ТЦК и СП в результате взрыва автомобиля.

"Суспільному" также сообщили, что больше от взрыва пострадавших нет.

Дополнено: Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщил, что погибший был исполняющим обязанности военкома, но на момент трагедии находился в отпуске, то есть не при исполнении служебных обязанностей.