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СМИ: В Одесской области от взрыва автомобиля погиб работник ТЦК

Татьяна Олейник, Валентина РоманенкоПятница, 6 июня 2025, 21:53
СМИ: В Одесской области от взрыва автомобиля погиб работник ТЦК
Фото иллюстративное - ГСЧС

В Березовском районе Одесской области взорвался автомобиль, по данным СМИ, речь идет о работнике ТЦК и СП.

Источник: главное управление Нацполиции Одесской области, "Суспільне" и "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: В полиции Одесской области сообщили, что в Березовском районе взорвался автомобиль. Известно о гибели одного человека.

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Источники "Суспільного" в правоохранительных органах подтвердили гибель сотрудника Березовского районного ТЦК и СП в результате взрыва автомобиля.

"Суспільному" также сообщили, что больше от взрыва пострадавших нет.

Дополнено: Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщил, что погибший был исполняющим обязанности военкома, но на момент трагедии находился в отпуске, то есть не при исполнении служебных обязанностей.

Одесская областьТЦКвзрыв
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