На Херсонщине армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на авто скорой: пострадали медики
Пятница, 6 июня 2025, 22:20
Российская армия 6 июня атаковала с дрона карету "скорой", которая ехала на вызов, пострадали двое медиков.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "В Белозерской громаде россияне атаковали с дрона "скорую", которая ехала на вызов.
Реклама:
Из-за сброса взрывчатки с БпЛА пострадали двое медицинских работников".
Детали: У пострадавших – взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии, они в больнице.