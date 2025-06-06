На Херсонщине армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на авто скорой: пострадали медики

Российская армия 6 июня атаковала с дрона карету "скорой", которая ехала на вызов, пострадали двое медиков.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "В Белозерской громаде россияне атаковали с дрона "скорую", которая ехала на вызов.

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Из-за сброса взрывчатки с БпЛА пострадали двое медицинских работников".

фото - херсонская ова

Детали: У пострадавших – взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии, они в больнице.