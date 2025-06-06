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Более 50 боев произошло за сутки на Покровском направлении – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 6 июня 2025, 23:17
Более 50 боев произошло за сутки на Покровском направлении – Генштаб
Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

С начала суток 6 июня на фронте произошло 164 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "За сегодня противник, по уточненным данным, нанес один массированный ракетный и 41 авиационный удар, применил при этом 45 ракет и 77 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 1519 дронов-камикадзе, совершил более 4427 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал вблизи Волчанска, Красного Первого и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении противник в течение дня четыре раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Загрызово и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Грековка, Колодязи и в направлениях Нового Мира, Ольговки, Редкодуба, Волчьего Яра, Григорьевки, Торского и Серебрянского лесничества.

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На Северском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили восемь атак противника в районах Курдюмовки, Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг провел 12 наступательных действий на позиции наших войск в районах населенных пунктов Дилиевка, Клебан-Бык, Торецк и в сторону Александро-Калинового, Русиного Яра, Степановки и Яблоновки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

С начала суток враг 56 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Елизаветовка, Лисовка, Покровск, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Ореховое, Надеевка, Новоукраинка, Андреевка и в направлениях населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Полтавка, Луч, Муравка, Алексеевка. Сейчас продолжается пять боестолкновений.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили 15 атак оккупационной армии.

На Гуляйпольском направлении вблизи Малиновки и в сторону Полтавки Силы обороны успешно отбили три вражеские атаки, до сих пор продолжается еще два боестолкновения.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районе Пятихаток и в направлении Павловки.

На Курском направлении в целом за сегодня российские оккупанты совершили 30 попыток продвинуться вперед.

Генштаббоевые действиявойна
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