В "Укрзализныце" анонсировали усиление контрольных мероприятий из-за возможных диверсий

В "Укрзализныце" анонсируют усиление контрольных мероприятий на вокзалах и вероятные задержки поездов из-за потенциальных угроз.

Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский

Прямая речь: "Сейчас враг активизировался особенно коварно: мы один за другим находим на наших путях специальные устройства, сконструированные так, чтобы поезда сошли с рельсов.

Реклама:

Последние примеры: неделю назад машинисты Поляков и помощник Кулешов двигались с особой бдительностью и успели экстренно остановиться буквально в 50м, предотвратив наезд.

После того через 2 дня бригада машиниста Ткача, помощника Кравченко – на соседнем нечетном перегоне обнаружила аналогичное устройство, тут же сообщила станции, перекрыли движение. Рядом с устройством нашли средства фотофиксации".

Детали: Перцовский добавил, что благодаря бдительности железнодорожников до сих пор удавалось избегать сложных последствий, а такие случаи отмечаются и премируются.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Украинцы гордятся своевременностью Укрзализныци, особенно по сравнению с европейскими операторами, но попутно извиняюсь – из-за принимаемых мер – где-то мы будем ехать медленнее, где-то задержимся на дополнительный контроль – извиняемся за это заранее!"

Детали: Пассажиров призвали быть бдительными на вокзалах и в поездах, прибывать заблаговременно на вокзалы, ведь будут усилены контрольные мероприятия.

Что предшествовало:

В ночь на 1 июня в российской Брянской области произошло обрушение моста с автомобилями, вероятно, в это время под мостом проезжал пассажирский поезд, в результате аварии 7 погибших и около 70 пострадавших.