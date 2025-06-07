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В Бельгии убили украинку и ее дочь, место преступления подожгли – СМИ

Иван ДьяконовСуббота, 7 июня 2025, 01:53
В Бельгии убили украинку и ее дочь, место преступления подожгли – СМИ
Фото: VRT

В городе Хасроде (Бельгия) в жилом доме обнаружили мертвыми двух украинок – 46-летнюю женщину и ее 6-летнюю дочь. Обе жертвы имели ножевые ранения, а место преступления было намеренно подожжено.

Источник: бельгийский общественный вещатель VRT

Детали: Согласно сообщению, трагедия произошла в пятницу утром в доме священника на улице Милсестрат в городе Хасроде, неподалеку от Ауд-Хеверле. Около 9:30 пожарная служба получила вызов о пожаре в доме. На месте спасатели обнаружили сильное задымление из окон квартиры на первом этаже. Пожар удалось локализовать около 

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Во время осмотра помещения было найдено два тела – женщины и ее дочери. Мать на момент прибытия спасателей уже была мертва. Ребенка реанимировали, однако впоследствии она умерла от полученных травм.

По данным следствия, обе погибшие имели ножевые ранения. По предварительным выводам эксперта по пожарной экспертизе, возгорание было преднамеренным. 

"Речь идет об украинской семье, которая проживает в нашей стране уже три года. Отец девочки до сих пор воюет на фронте в Украине. У женщины также был 16-летний сын, который на момент пожара находился в школе. За ним сейчас ухаживают", – говорится в материале.

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Прокуратура квалифицирует произошедшее как двойное убийство.

убийствоБельгия
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