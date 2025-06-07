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На испанских Канарских островах разоблачили сеть контрабанды кокаина – Европол

Олег Павлюк, Иван ДьяконовСуббота, 7 июня 2025, 03:18
На испанских Канарских островах разоблачили сеть контрабанды кокаина – Европол
Фото: Европол

В ходе масштабной операции, проведенной в пятницу, 6 июня, при поддержке Европола, были задержаны почти 50 подозреваемых в причастности к сети контрабанды кокаина, действовавшей на Канарских островах Испании.

Источник: Европол, пишет "Европейская правда"

Детали: После нескольких месяцев расследования 3 июня правоохранители арестовали 48 членов преступной группировки, которая ввозила кокаин из Южной Америки в Европейский Союз.

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Группировка владела 11 скоростными катерами, которые использовались для транспортировки кокаина в Атлантическом океане с судов на Канарские острова, где груз распределяли и отправляли в Европу.

Преступная сеть также использовала сложную систему шифрованной связи, в частности спутниковые терминалы, телефоны, которые трудно отследить, и собственный код.

В рамках следственных действий были изъяты 3,8 тонны кокаина, изъяты 69 транспортных средств, в том числе почти 20 лодок и катеров, конфискованы шесть объектов недвижимости и 100 тысяч евро наличными

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Расследование провели испанские органы власти при участии правоохранительных органов Португалии, Колумбии, Великобритании и США.

В марте сообщалось, что у Азорских островов португальские правоохранители задержали полупогруженную подводную лодку, которая перевозила почти 6,5 тонны контрабандного кокаина.

наркотикикриминалИспания
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