В Луцке завершены спасательные работы после российской атаки: двое погибших, 30 раненых
В Луцке завершены поисково-спасательные работы после ночной атаки России 6 июня. Под завалами разрушенного девятиэтажного дома обнаружены тела двух погибших. Всего пострадали 30 человек.
Источник: ГСЧС Украины
Детали: Спасатели завершили разбор завалов 9-этажного жилого дома в Луцке, который был разрушен в результате ночного удара РФ 6 июня. Сегодня утром из-под завалов разрушенного подъезда было найдено тело девушки. Накануне деблокировали тело мужчины.
Всего в результате атаки пострадали 30 человек. Пятерых жителей удалось эвакуировать, в том числе вместе с несколькими домашними животными.
Дословно: "Эвакуировано 5 человек и несколько домашних животных. Значительно повреждены жилые дома, административные здания, мебельный цех, производственные помещения и автомобили".
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские войска совершили массированную атаку на Луцк, применив ракеты и беспилотники. В результате попадания был частично разрушен подъезд девятиэтажного жилого дома.
- Днем сообщали об одном погибшем от вражеского удара, молодом парне, которого спасатели нашли под завалами многоэтажного дома.