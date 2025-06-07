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В Луцке завершены спасательные работы после российской атаки: двое погибших, 30 раненых

Иван ДьяконовСуббота, 7 июня 2025, 06:56
В Луцке завершены спасательные работы после российской атаки: двое погибших, 30 раненых
Фото: ГСЧС

В Луцке завершены поисково-спасательные работы после ночной атаки России 6 июня. Под завалами разрушенного девятиэтажного дома обнаружены тела двух погибших. Всего пострадали 30 человек.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: Спасатели завершили разбор завалов 9-этажного жилого дома в Луцке, который был разрушен в результате ночного удара РФ 6 июня. Сегодня утром из-под завалов разрушенного подъезда было найдено тело девушки. Накануне деблокировали тело мужчины.

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Всего в результате атаки пострадали 30 человек. Пятерых жителей удалось эвакуировать, в том числе вместе с несколькими домашними животными.

Дословно: "Эвакуировано 5 человек и несколько домашних животных. Значительно повреждены жилые дома, административные здания, мебельный цех, производственные помещения и автомобили".

Предыстория:

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  • В ночь на 6 июня российские войска совершили массированную атаку на Луцк, применив ракеты и беспилотники. В результате попадания был частично разрушен подъезд девятиэтажного жилого дома.
  • Днем сообщали об одном погибшем от вражеского удара, молодом парне, которого спасатели нашли под завалами многоэтажного дома.

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