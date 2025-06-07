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В войне против Украины РФ потеряла еще 1120 военных – Генштаб

Иван ДьяконовСуббота, 7 июня 2025, 08:05
В войне против Украины РФ потеряла еще 1120 военных – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 1 120 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 995 030 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 07.06.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 995 030 (+1 120) человек,
  • танков – 10 904 (+15) ед.,
  • боевых бронированных машин – 22 737 (+52) ед.,
  • артиллерийских систем – 28 850 (+56) ед.,
  • РСЗО – 1 410 (+4) ед.,
  • средств ПВО – 1 181 (+1) ед.,
  • вертолетов – 337 (+1) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 39 493 (+300) ед.,
  • крылатых ракет – 3 308 (+37) ед.,
  • специальной техники – 3 908 (+1) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51 079 (+166) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
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